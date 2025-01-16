Россиянам спрогнозировали резкое удорожание автомобилей

Вице-глава РОАД Мигаль не исключил подорожания машин в РФ на 50 % в 2025 году

Розничные цены на автомобили в России в 2025 году могут вырасти на 50 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Такой прогноз дал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Денис Мигаль, его слова приводит «Общественная служба новостей».

Резкое удорожание машин в России, по мнению эксперта, может привести к существенному снижению спроса на внутреннем рынке и количества сделок купли-продажи транспортных средств. Грядущее повышение цен, пояснил Мигаль, будет вызвано рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики он отнес рост стоимости логистики, себестоимости производства, удорожание доставки запчастей и комплектующих.

Кроме того, на ситуацию окажет влияние и значительное повышение утильсбора. Последний фактор, отметил аналитик, негативным образом скажется на продажах иностранных электрокаров, гибридных машин и автомобилей с мощными двигателями. Росту реализации транспортных средств в России в 2025 году, по словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, помешает в том числе количество одобренных кредитов на автомобили на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка.

Ранее Мигаль посоветовал россиянам не откладывать покупку нового автомобиля на более поздние сроки из-за их скорого подорожания. По его мнению, лучшим вариантом при сложившихся условиях на внутреннем авторынке станет приобретение машины в первой половине 2025 года. В июле-декабре, отметил аналитик, с большой долей вероятности будет зафиксировано ускорение темпов роста цен на машины, включая подержанные транспортные средства.