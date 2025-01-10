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16:04, 10 января 2025Экономика

Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

Вице-президент РОАД Мигаль предупредил о подорожании новых машин на 30-50 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2025 году цены на легковые автомобили могут вырасти на 30-50 процентов, а ожидать снижения для каких-то марок не стоит. Об этом в комментарии Ura.ru предупредил глава сети автосалонов Freshauto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Денис Мигаль.

По его мнению, особенно рост стоимости будет заметен во второй половине года. При этом подержанные автомобили тоже будут дорожать, хотя в обычной практике должны дешеветь на 10-15 процентов в год.

Руководитель сектора регионального развития «Восток Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков согласен с тем, что на рынке подержанных автомобилей будет заметен рост цен. Однако он предположил, что сдерживать его будет желание продавцов избавиться от машин.

Президент РОАД Алексей Подщеколдин не видит возможности снижения цен в ближайшей перспективе. Осложняет ситуацию на рынке снижение числа одобренных кредитов на автомобили, что связано с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ.

Мигаль посоветовал брать автомобиль прямо сейчас в том случае, если он действительно нужен, потому что позднее любая техника будет дороже, а дождаться скидок не получится. Однако с обновлением машины эксперт посоветовал повременить. В свою очередь, Маньков назвал не лучшей идеей рассматривать автомобиль как средство для инвестиций.

Ранее сообщалось, что в период с 22 декабря по 3 января стоимость иностранных легковых автомобилей в среднем выросла на 100-500 тысяч рублей, а отечественных — на 80 тысяч.

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