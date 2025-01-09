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14:47, 9 января 2025Экономика

Стало известно о новом росте цен на автомобили в России

«Ъ»: C начала года иномарки в РФ в среднем подорожали на 100-500 тысяч рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Отказ от декабрьских скидок на автомобили не привел к тому, что в январе стоимость новых машин сохранилась. Напротив, в среднем цены на иностранные легковушки с 22 декабря по 3 января поднялись на 100-500 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на проект CARgument сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Например, стало известно, что стоимость трех моделей Tank выросла на 200-500 тысяч рублей, а несколько моделей Haval подорожали на 100-200 тысяч. Стоимость отечественных автомобилей в среднем поднялась на 80 тысяч рублей.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не верит в снижение цен, потому что против такой политики, несмотря на слабый спрос, играет неустойчивость рубля, рост себестоимости автомобилей для продавцов и высокая ключевая ставка.

Президент Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов считает, что стремление властей заставить импортеров поделиться своей прибылью не приведет к результату. Цены будут расти постепенно, но в итоге отыграют весь рост сбора.

По оценке автоэксперта Олега Мосеева, к концу первого полугодия реальная стоимость автомобилей вырастет примерно на семь процентов. Хотя многое будет зависеть от курса рубля и общей экономической ситуации в стране и в мире.

Ранее свой прогноз о подорожании автомобилей в начале 2025 года дал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Немного сдерживать его будет только переполнение складов.

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