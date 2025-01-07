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16:03, 7 января 2025Экономика

Спрогнозирован рост цен на автомобили в начале 2025 года

«Автостат»: автомобили продолжат дорожать в начале 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В начале 2025 года автомобили в России продолжат дорожать. Об этом заявил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Его процитировали «Ведомости».

При этом он не исключил, что некоторые дилеры могут организовать точечное снижение стоимости. Например, через клиентские акции или персональные предложения. Однако на повышение цен будут работать увеличение утильсбора, а также ключевой ставки Центрального банка. Как отметил Удалов, в настоящее время склады импортеров и дилеров самых разных марок переполнены, и это будет давить на рынок в как минимум до конца зимы.

Ранее появился прогноз, согласно которому условиях из-за насыщения рынка китайскими автомобилями дефицит предложения в ближайшие полгода маловероятен. Тем не менее, и новые и подержанные автомобили продолжат дорожать.

Кроме того, эксперты полагают, что в начале 2025 года не стоит надеяться на снижение цен на китайские автомобили. Последние могут лишь подорожать.

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