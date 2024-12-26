Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

Автоэксперт Кадаков: в 2025 году китайские машины могут только подорожать

В начале 2025 года не приходится ждать снижения цен на китайские автомобили — они могут только подорожать. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Его процитировал «Абзац».

По его словам, ждать удешевления таких автомашин точно не стоит.

«Подарком будет, если они не подорожают», — подчеркнул Кадаков.

Он напомнил, что цены на все автомобили, которые станут завозить в РФ в наступающем году, будут рассчитываться с учетом новой величины утилизационного сбора. В то же время не исключено, что продавцы, желающие распродать машины выпуска начала 2024 года, будут предлагать клиентам те или иные преференции либо подарки.

Ранее стало известно, что российские склады перед Новым годом оказались забиты запасами китайских автомобилей. Так получилось из-за того, что поставщики рассчитывали на более сильный спрос и просчитались.