Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 26 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

Автоэксперт Кадаков: в 2025 году китайские машины могут только подорожать
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале 2025 года не приходится ждать снижения цен на китайские автомобили — они могут только подорожать. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Его процитировал «Абзац».

По его словам, ждать удешевления таких автомашин точно не стоит.

«Подарком будет, если они не подорожают», — подчеркнул Кадаков.

Он напомнил, что цены на все автомобили, которые станут завозить в РФ в наступающем году, будут рассчитываться с учетом новой величины утилизационного сбора. В то же время не исключено, что продавцы, желающие распродать машины выпуска начала 2024 года, будут предлагать клиентам те или иные преференции либо подарки.

Ранее стало известно, что российские склады перед Новым годом оказались забиты запасами китайских автомобилей. Так получилось из-за того, что поставщики рассчитывали на более сильный спрос и просчитались.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше