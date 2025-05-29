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14:15, 29 мая 2025Моя странаЭксклюзив

Россияне полюбили речные круизы по малым городам страны

Россияне полюбили круизы по Волге в Нижний Новгород, Самару и Саратов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Россияне полюбили речные круизы по малым городам страны. Об этом свидетельствуют данные аналитики «МегаФона», «Донинтурфлота» и Cruise.ru, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что за апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования таких круизов вырос на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. На динамику повлияло как увеличение сроков навигации, так и развитие отрасли внутри России.

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Туристы предпочитают путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и другие города вдоль реки. В восточной части страны россияне в основном бронируют маршруты по Енисею со стартом в Красноярске и поездки по Оби с отправлением из Новосибирска.

При этом выделяется заметный тренд этого сезона — круизы с остановками в малых городах и селах. Например, в Тетюшах, Хийденсельге, Сортавале, Горицах, Плесе, Кинешме, Мышкине, станицах Романовской и Старочеркасской.

Чаще всего такой вид отдыха выбирают туристы 35-44 лет (29 процентов), далее следуют возрастные группы 45-54 лет (25 процентов) и 55 плюс (22 процента). Однако речные круизы привлекают и молодежь: пользователи 18-24 лет стали интересоваться такими турами на 15 процентов чаще в сравнении с прошлой весной.

Ранее россияне раскрыли способы познакомиться в отпуске. Оказалось, что 56 процентов респондентов встречают будущих партнеров во время путешествий.

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