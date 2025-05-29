Россияне в 2025 году не станут брать больше кредитов

Зампред ЦБ РФ Полякова: Рост потребкредитования по 2025 году будет околонулевым

Рост потребительского кредитования в РФ по итогам года окажется околонулевым. О том, что россияне в 2025-м не станут брать больше кредитов, чем в прошлом году, рассказала на съезде Ассоциации банков России зампред ЦБ Ольга Полякова, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, сейчас в России в потребкредитовании «портфель сократился», и в течение года этого сегмент продолжит замедляться, что и приведет к указанной динамике.

Также представитель регулятора отметила, что рост корпоративного кредитования с января по май составил около 1,2 процента и несмотря на общее замедление выдачи кредитов «все-таки речи о кредитном сжатии на сегодняшний день не идет».

Ранее ЦБ на фоне указанного замедления рекомендовал российским банкам идти навстречу компаниям и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты. Как следует из письма, подписанного Поляковой, к таким заемщикам будут относить бизнес с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавший долг последние полгода и предоставивший кредитной организации реалистичный бизнес-план на ближайшие три года.