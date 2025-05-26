Банк России рекомендовал реструктурировать кредиты при временных трудностях

ЦБ РФ: Нужно реструктурировать долги дисциплинированных корпоративных заемщиков

ЦБ рекомендовал российским банкам идти навстречу компаниям и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты. Об этом говорится в письме, подписанном зампредом регулятора Ольгой Поляковой.

К таким заемщикам будут относить бизнес с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавший долг последние полгода и предоставивший кредитной организации реалистичный бизнес-план на ближайшие три года.

В сообщении ЦБ отмечается, что для обеспечения такой возможности временно смягчаются требования к резервам по реструктурированным ссудам, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную.

На фоне высокой ключевой ставки Банка России, удерживающейся на уровне 21 процента, в России в том числе стало замедляться корпоративное кредитование. В 2025-м Центробанк ожидает его более умеренного, чем годом ранее, роста.

Сама ставка, как ожидается, может начать снижаться уже в июне. По словам главного экономиста Т-Банка Софьи Донец, этот показатель в России стабильно превышает инфляцию на 10 процентных пунктов, что является непростым «и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения развития».