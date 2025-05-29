Россиянка назвала лучшие курорты для бюджетного отдыха в Турции

Туристка из России назвала топ-5 лучших курортов Турции. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе «Дзен».

По мнению россиянки, самым бюджетным и красивым местом для отдыха в формате «все включено» является город Аланья, который идеально подойдет для отдыха с детьми. «Причины очевидны: низкие цены, много отелей с тремя и четырьмя звездами, пляжи под боком, а также можно не выходить из отеля вообще — все, что нужно для "ленивого" отдыха, здесь», — написала женщина.

На втором месте оказался курорт Кемер. «Если вы цените не только море, но и горы, прогулки, чистейший воздух и красивейшую природу — вам сюда: и красиво, и недорого, и атмосферно», — отметила туристка. Взглянуть на античные руины она предложила в Сиде, который славится длинным пляжем и отелями из средней ценовой категории.

Предпоследним в топе блогерша выделила курорт Лара. Здесь обозревательница указала на ухоженные пляжи и престижные отели с высокими ценами. «Можно сказать — это элитная Анталия. Все рядом: аэропорт, центр города, рестораны и магазины. Здесь любят останавливаться те, кто приезжает на короткий период», — заметила автор статьи.

Замкнул список муниципалитет Каш: в нем много частных вилл, бутик-отелей и ресторанов с красивыми пейзажами. «Особенно он популярен у европейцев, которые любят активный отдых: дайвинг, хайкинг по Ликийской тропе, морские прогулки. Если хочется чего-то особенного — присмотритесь», — рассказала россиянка.

Ранее платформа Tripadvisor опубликовала ежегодный топ-10 отелей «все включено» Турции. На первой строчке рейтинга оказался Rixos Premium Belek в Белеке: тур в этот отель на семь ночей с вылетом из Москвы 21 июня стоит от 589,7 тысячи рублей за двоих.

