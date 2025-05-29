Россиянка отметила превосходство пляжей Дагестана перед лучшими курортами Испании

Российская туристка отметила превосходство пляжей Дагестана перед лучшими курортами Испании — Майоркой и Тенерифе. Своим мнением она поделилась в комментариях к посту в Telegram-канале «Крыша ТурДома» о рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой отдыха в этом регионе.

Автор комментария подчеркнула, что более организованных пляжей, чем в Дербенте, она не видела нигде в мире. «Там даже есть ячейки для хранения ценных вещей. Назовите, где вы видели такое? Ни на Майорке, ни в Тенерифе. Испанские пляжи вообще половина дикие», — написала она.

Многие подписчики Telegram-канала согласились с мнением россиянки. «Прекрасно там, правда. И море, и красивые горы, и вкусная еда, и классные чистые пляжи. Намного приятнее, чем зажравшиеся Сочи и иже с ним курорты», — добавили они.

Однако некоторые туристы признались, что их смущает дресс-код, который нужно соблюдать при посещении республики. «Лично я весь отпуск в жарких местах только в шортах, штаны даже не беру с собой, мне их у себя хватает 11 из 12 месяцев в году», — написал один из подписчиков.

Ранее другая российская туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «словно попадаешь в сказку». По словам москвички, Дербент очень уютный и «наполнен необычной атмосферой чего-то старинного».

