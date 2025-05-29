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19:26, 29 мая 2025Экономика

Россиянка отсудила у сельской школы сотни тысяч рублей за скользкое крыльцо

Сельская школа заплатит женщине 500 тыс. рублей за падение на скользком крыльце
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Rolf Poss / Globallookpress.com

Жительница Тюменской области отсудила у сельской школы сотни тысяч рублей за скользкое крыльцо. Внимание на ситуацию обратила объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Инцидент произошел зимой 2024 года в школе Вагайского района. Выходя из здания, женщина поскользнулась и упала, получив переломы, из-за которых она страдала от болей и на протяжении длительного времени была нетрудоспособной. Отмечается, что на иждивении пострадавшей находится ребенок-инвалид.

Через некоторое время россиянка подала на образовательное учреждение в суд, потребовав 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения дела в суде пришли к выводу, что причиной ЧП стало то, что ступени крыльца были не обработаны средствами против льда. Он обязал школу выплатить женщине 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее стало известно, что жительнице Читы заплатят 100 тысяч рублей за падение в колодец.

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