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14:22, 29 мая 2025Путешествия

Российские пилоты увидели НЛО в районе аэропорта Шереметьево

Aviaincident: Пилоты «Победы» увидели НЛО в районе аэропорта Шереметьево
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты российской авиакомпании «Победа» увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в районе московского аэропорта Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 28 мая, на борту лайнера, летевшего в столицу из Чебоксар. Экипаж доложил о наблюдении неопознанного объекта на высоте полета воздушного судна (около 2,1 тысячи метров). Определить его тип пилоты не смогли. Разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось, говорится в источнике.

24 мая пилоты этой же авиакомпании увидели похожий на шар НЛО в небе над Россией. Нештатная ситуация произошла на рейсе Boeing 737-800 из Санкт-Петербурга во Владикавказ.

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