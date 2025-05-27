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11:01, 27 мая 2025Путешествия

Пилоты увидели похожий на шар НЛО в небе над Россией

Aviaincident: Пилоты увидели НЛО на рейсе из Петербурга во Владикавказ
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты авиакомпании «Победа» увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 24 мая на рейсе Boeing 737-800 из Санкт-Петербурга во Владикавказ. Во время полета экипаж доложил о наблюдении неизвестного предмета.

Он был похож на белый шар размером не более метра. Объект находился выше самолета на 300 метров и двигался на восток. Отмечается, что НЛО не создал угрозу безопасности пассажирскому лайнеру и пилоты продолжили рейс.

В тот же день экипаж самолета авиакомпании «Россия» тоже увидел НЛО. Это был небольшой многоугольный объект белого цвета.

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