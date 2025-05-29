Российские силовики задержали работавшего на иностранные спецслужбы адвоката

В Калининградской области задержали адвоката за работу на иностранные спецслужбы

В Калининградской области задержали адвоката за работу на иностранные спецслужбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации»).

По данным следствия, в 2024 году 64-летний адвокат Мария Бонцлер из Калининградской областной коллегии адвокатов передавала спецслужбам недружественной страны данные о сотрудниках силовых структур, о которых она узнавала в силу своей деятельности.

Она задержана и допрошена. В ее доме и по месту жительства Романа Морозова, который знал о ее преступной деятельности, были проведены обыски. Следствие будет ходатайствовать об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления, закрепление доказательной базы и устанавливаются иные причастные лица.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за работу на украинскую разведку.