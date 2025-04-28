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07:24, 28 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за работу на украинскую разведку

В Приморье ФСБ задержала мужчину, собиравшего данные для украинской разведки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Приморье ФСБ задержала мужчину за сбор данных об объектах военной инфраструктуры региона для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, россиянин нашел в социальной сети представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины и стал собирать для него сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

Следователи возбудили дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организации») УК РФ. Задержанный арестован.

Ранее в Донецке суд приговорил к 13 годам лишения свободы 53-летнюю жительницу Мариуполя Наталью Воронину по делу о госизмене.

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