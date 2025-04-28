ФСБ задержала россиянина за работу на украинскую разведку

В Приморье ФСБ задержала мужчину, собиравшего данные для украинской разведки

В Приморье ФСБ задержала мужчину за сбор данных об объектах военной инфраструктуры региона для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, россиянин нашел в социальной сети представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины и стал собирать для него сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

Следователи возбудили дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организации») УК РФ. Задержанный арестован.

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