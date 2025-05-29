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13:28, 29 мая 2025Ценности

В Москве подвели итоги конкурса «Винная карта России»

Члены жюри конкурса «Винная карта России» высоко оценили качество российских вин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Москве подвели итоги дегустационного конкурса «Винная карта России» Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

Известно, что конкурс собрал в Абрау-Дюрсо действующих шеф-сомелье топовых ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Краснодарского края. Члены жюри отметили высокий уровень качества российских вин, оценив 210 вин от 70 виноделен. Самую высокую оценку эксперты дали 117 винам, которые в итоге вошли в винную карту: игристые, тихие белые, розовые и красные.

Ключевая идея проекта — создать актуальный гид по российским винам, ориентируясь на вкусовые качества, сочетаемость с едой, цену и доступность. Такой подход позволяет формировать ассортимент, который будет интересен не только экспертам, но и конечному потребителю.

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На инициативу уже отреагировали и в Минсельхозе России: ожидается, что законопроект, предусматривающий обязательную 20-процентную долю российского вина в торговых сетях и ресторанах, будет внесен в Госдуму в этом году. При этом 1 апреля уже вступил в силу национальный стандарт по оформлению винных карт на предприятиях общественного питания. Он содержит рекомендацию по размещению российских вин в начале винных или барных карт, их сопровождению специальными значками.

«Мы должны продвигать бренд "российское вино". Не одним представителем, а всем союзом производителей. Так не только русские люди узнают о русском вине, но и кто-то за рубежом. И мы все с вами будем жить в винной стране», — подчеркнула бренд-шеф-сомелье группы компаний «Абрау-Дюрсо» Светлана Ломсадзе.

Ранее российский повар стала призером чемпионата мира среди кондитеров-декораторов.

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