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17:20, 22 мая 2025Моя страна

Российский повар стала призером в чемпионате мира среди кондитеров-декораторов

Повар Елена Крылова заняла третье место в чемпионате мира среди кондитеров
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Российский повар Елена Крылова стала призером в Чемпионате мира среди кондитеров-декораторов. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Специалист из Стерлитамака приняла участие в международном состязании Cake Artist World 2025 среди 800 конкурентов из 37 стран мира. В основу работы Крыловой легла башкирская легенда о дочери Луны и Верховного божества Самрау Хомай. «Это возвращение к нашим корням и возрождение башкирских легенд», — заявила кондитер.

Высота десерта жительницы Стерлитамака составила 2,2 метра. В результате торт Крыловой принес ей бронзу, и она заняла третье место в конкурсе.

В апреле в одном российском городе испекли рекордное количество куличей. В Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара, Республика Коми, удалось приготовить 2,5 тысячи пасхальных угощений.

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