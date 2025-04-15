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15:01, 15 апреля 2025Моя страна

В одном российском городе испекли рекордное количество куличей

В соборе Сыктывкара испекли рекордное количество куличей
Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара, Республика Коми, испекли рекордное количество куличей. Об этом сообщает агентство «Комиинформ» со ссылкой на секретаря Сыктывкарской епархии архимандрита Филиппа.

Уточняется, что 2,5 тысячи куличей удалось приготовить благодаря приобретению на пожертвования профессиональной мини-пекарни. В епрахии добавили, что это число — еще не предел.

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Изготавливает пасхальное угощение отец Аристоклий, который в миру был поваром-кондитером. Ближе к Пасхе он планирует испечь царь-кулич — пятикилограммовый праздничный хлеб для владыки Питирима и его гостей. В источнике также говорится, что часть выпеченных куличей отправят в социальные учреждения города. Кроме того, приобрести пасхальное лакомство смогут прихожане собора.

Ранее россиянам назвали приметы плохо приготовленного кулича. В Роскачестве отметили, что каждый продукт должен иметь этикетку с обязательной информацией о производителе, юридическом и фактическом адресе производства, составе и пищевой ценности.

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