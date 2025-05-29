ТАСС: Российские войска ударом ФАБ уничтожили почти батальон десантников ВСУ

Российские войска ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) почти полностью уничтожили один из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал собеседник агентства, удар был нанесен по расположению десантников в поселке Перестройка (Перебудова) Донецкой народной республики. Отмечается, что в результате атаки потери украинских войск превысили 60 человек.

«В Перестройке ФАБ-500 уничтожили расположение десантников — 2-й батальон 46-й бригады. (...) Таким образом, батальон практически уничтожен», — говорится в сообщении. Силовики также подчеркнули, что большая часть соединений ВСУ укомплектована лишь на треть, из-за чего потери делают их небоеспособными.

Ранее российские войска уничтожили командный пункт центра спецопераций «Юг» Сил Специальных операций украинских войск в Николаевской области Украины. Отмечается, что они нанесли по объекту комплексный удар с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотника «Герань-2».