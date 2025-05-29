Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:58, 29 мая 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ

Российские «Искандер-М» и беспилотники уничтожили командный пункт ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотник «Герань-2» российских войск уничтожили командный пункт центра спецопераций «Юг» Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что пункт находился Николаевской области. В нем располагались личный состав и командование подразделения, а также склады боеприпасов и места стоянки техники.

Ранее Минобороны показало поднятие российского флага над Старой Николаевкой. Поддержку нам оказывали танковые экипажи, которые работали с закрытых огневых позиций», — сообщил заместитель командира мотострелкового батальона 10-го танкового полка с позывным «Орех».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «План уже запущен». В России заявили о возможной войне с Германией. Когда может начаться конфликт и как с этим связан Зеленский?

    Российский военный суд вынес приговор агентам спецслужб Украины

    Роднина высказалась о возможном бойкоте российскими фигуристами отбора на ОИ

    В России связали теракт в Ставрополе с убийством военкора Татарского

    В России назвали главные задачи второго раунда переговоров с Украиной

    В Кремле высказались о реакции Киева на новый раунд переговоров

    В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

    «Он устал». Илон Маск покидает Белый дом. Чем миллиардер не устроил Трампа?

    В Кремле раскритиковали Украину за ее требования по меморандуму

    Москалькова раскрыла подробности содержания на Украине мирных жителей Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости