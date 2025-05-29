Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ

Российские «Искандер-М» и беспилотники уничтожили командный пункт ВСУ

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотник «Герань-2» российских войск уничтожили командный пункт центра спецопераций «Юг» Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что пункт находился Николаевской области. В нем располагались личный состав и командование подразделения, а также склады боеприпасов и места стоянки техники.

Ранее Минобороны показало поднятие российского флага над Старой Николаевкой. Поддержку нам оказывали танковые экипажи, которые работали с закрытых огневых позиций», — сообщил заместитель командира мотострелкового батальона 10-го танкового полка с позывным «Орех».