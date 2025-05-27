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17:55, 27 мая 2025Бывший СССР

Минобороны показало поднятие российского флага над Старой Николаевкой

Минобороны показало кадры водружения флага России над Старой Николаевкой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России подняли российский флаг над населенным пунктом Старая Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры водружения флага показало Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Местность очень труднодоступная, поскольку она открытая, и операторы украинских FPV-дронов воздействовали на штурмовые группы. Поддержку нам оказывали танковые экипажи, которые работали с закрытых огневых позиций», — сообщил заместитель командира мотострелкового батальона 10-го танкового полка с позывным «Орех».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие населенного пункта Старая Николаевка позволило выровнять линию фронта протяженностью около 20 километров в ДНР.

27 мая Министерство обороны России сообщило о взятии села Старая Николаевка в ДНР. Также были ликвидированы четыре бригады Вооруженных сил Украины.

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