Минобороны показало поднятие российского флага над Старой Николаевкой

Минобороны показало кадры водружения флага России над Старой Николаевкой

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России подняли российский флаг над населенным пунктом Старая Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры водружения флага показало Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Местность очень труднодоступная, поскольку она открытая, и операторы украинских FPV-дронов воздействовали на штурмовые группы. Поддержку нам оказывали танковые экипажи, которые работали с закрытых огневых позиций», — сообщил заместитель командира мотострелкового батальона 10-го танкового полка с позывным «Орех».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие населенного пункта Старая Николаевка позволило выровнять линию фронта протяженностью около 20 километров в ДНР.

27 мая Министерство обороны России сообщило о взятии села Старая Николаевка в ДНР. Также были ликвидированы четыре бригады Вооруженных сил Украины.