Российский бизнесмен на Lamborghini устроил погоню со стрельбой

В Екатеринбурге бизнесмен на Lamborghini устроил погоню со стрельбой с полицией

В Екатеринбурге бизнесмен Сергей Красуцкий на своем новом синем автомобиле марки Lamborghini Urus устроил погоню со стрельбой с силовиками. Об этом сообщает Е1.ru.

По данным издания, предпринимателя попытались задержать в момент передачи взятки сотруднику налоговой службы. Красуцкий решил не сдаваться в руки правоохранителей и попытался скрыться на своей иномарке. Когда силовики начали погоню, он открыл по ним огонь. Ответным огнем ему прострелили машину, колесо и ногу.

Бизнесмен обратился в больницу, где пациенту сделали операцию, а потом его передали правоохранителям. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее погоня сотрудников полиции за нарушителем на электроскутере в Магнитогорске попала на видео.