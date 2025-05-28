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16:11, 28 мая 2025Силовые структуры

Погоня сотрудников полиции за нарушителем на электроскутере попала на видео

В Магнитогорске полиция сообщила о поисках нарушителя на электроскутере
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Магнитогорске сотрудники полиции ищут нарушителя на электроскутере. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как транспортное средство движется по пешеходным переходам и тротуарам, а за ним едет полицейская машина. Поймать мужчину не удалось. Один из сотрудников правоохранительных органов решил начать преследование пешком. Но даже так задержать нарушителя не получилось.

По данным агентства, на электроскутере передвигался молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел на улице Зеленый Лог. Полицейские разыскивают нарушителя.

Ранее сообщалось, что в российском регионе вынесли приговор участникам уличной перестрелки.

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