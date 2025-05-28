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15:12, 28 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили участников уличной перестрелки

На Сахалине осудили участников уличной перестрелки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Сахалине осудили участников уличной перестрелки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статьям 213 («Хулиганство»), 115 («Причинение легкого вреда здоровью»), 161 («Грабеж») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений и с применением оружия») УК РФ.

Как установил суд, в январе 2024 года во дворе одного из домов по улице 50 лет ВЛКСМ в Макарове между двумя группами мужчин произошел конфликт. В ходе которого осужденные не пытались решить ситуацию мирным путем, а применили огнестрельное оружие, последствием чего стали телесные повреждения и пулевые ранения участников конфликта.

Они своими действиями нарушили общественный порядок недалеко от детского сада и жилых домов. Также один из осужденных похитил имущество другого осужденного.

Суд приговорил их к срокам от трех до 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали стрелявшего из ружья через дверь своей квартиры россиянина.

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