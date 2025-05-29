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13:44, 29 мая 2025Силовые структуры

Российский пенсионер передал мошенникам более 43 миллионов рублей

В Петербурге пенсионер-блокадник передал аферистам более 43 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ipek Morel / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге пенсионер-блокадник передал аферистам более 43 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 19 по 27 мая 91-летнему мужчине неоднократно звонила неизвестная женщина. Она обманным путем убедила пострадавшего передать курьеру возле дома четыре по Искровскому проспекту более 43 миллионов рублей.

Сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что главу российской компании «Бюро 17» заочно осудили за хищение средств.

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