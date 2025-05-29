Российский полицейский бросился на помощь утопающей и предотвратил трагедию

Оказавшуюся в водной ловушке школьницу в Адыгее спас полицейский

Полицейский в Адыгее спас школьницу, оказавшуюся в водной ловушке в бурной реке Белой. По данным KP.RU, действия правоохранителя позволили избежать трагедии — Алексей Бушмалев незамедлительно бросился в воду к утопающему человеку.

По данным источника, в полицию позвонили очевидцы, сообщив, что 13-летней девочке нужна помощь. Оказалось, она купалась в неположенном месте. По прибытии на место полицейский увидел, что школьница оказалась на отмели посередине бурной реки и не могла сама вернуться на берег. Старший сержант зашел в воду и вывел девочку, у которой к тому моменту сильно замерзли ноги, и она фактически не могла ими двигать.

На берегу их уже ждали сотрудники МЧС и врачи. Сейчас с девочкой все хорошо.

«За проявленные мужество и профессионализм министром внутренних дел по Республике Адыгея генерал-майором полиции Олегом Безсмельницыным принято решение о поощрении старшего сержанта полиции Алексея Бушмалева», — рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Ранее сообщалось, что дружинник спас соседку из горящего дома в рабочем поселке Плюсса в Псковской области.