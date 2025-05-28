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17:24, 28 мая 2025Моя страна

Дружинник спас пожилую соседку из охваченного огнем дома в российском поселке

Дружинник спас соседку из горящего дома в Псковской области
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Михаил Ведерников»

Дружинник спас соседку из горящего дома в рабочем поселке Плюсса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Узнав о пожаре в соседнем доме, дружинник Струго-Красненского филиала автономной некоммерческой организации Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Александр Кононов оперативно прибыл на место, предположив, что там может находиться одинокая пожилая женщина. Мужчина услышал, как его соседка пытается выбить закрытую дверь изнутри, выломал щеколду и вывел ее из охваченного огнем строения.

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«Александр — настоящий герой! Грамотно действовать в чрезвычайной ситуации ему помогли знания и навыки, приобретенные в "Дружине"», — написал губернатор, добавив, что будет ходатайствовать о представлении его к награде МЧС России.

В начале мая восьмилетняя девочка спасла двух младших братьев во время пожара в Новосибирской области. Сначала она вынесла на руках из горящего дома младшего брата, а затем вывела за руку второго малыша.

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