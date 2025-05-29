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13:48, 29 мая 2025Культура

Российский рэпер отменил концерт из-за приступа

Российский рэпер OG Buda отменил концерт в Минске из-за приступа панкреатита
Андрей Шеньшаков

Кадр: OG Buda / VK

Рэпер Григорий Ляхов, известный под псевдонимом OG Buda, отменил выступление в Минске из-за состояния здоровья. Об этом сам артист сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Ляхова, он не сможет выйти на сцену из-за приступа панкреатита. Концерт должен был пройти 29 мая в местном клубе Falcon Club.

«Минск, у меня жесткий приступ панкрика, не смогу быть. Позже будет вся инфа», — написал он.

О хроническом заболевании OG Buda стало известно несколько лет назад. В 2021 году рэпер попал в реанимацию прямо в канун Нового года. Тогда несколько его выступлений также были отменены. Свой диагноз Григорий также подтверждал в нескольких интервью, отмечая, что он не тот человек, который будет следовать рекомендациям врача, а больше заботится о других, чем о себе.

Ранее стало известно, что российский рэпер OG Buda заявил о своем уважении к известному криминальному авторитету из тюменской ОПГ.

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