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15:03, 29 мая 2025Россия

Российский студент опубликовал фото в юбке, ушел в лес и не вернулся

Mash: В лесу в Татарстане нашли мертвого студента из Иннополиса
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Татарстане в лесу нашли мертвого студента из Иннополиса, который, как утверждается, был недоволен своим полом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом пишет Mash Iptash в Telegram.

По информации издания, 21-летний россиянин учился на четвертом курсе и готовился защищать диплом, при этом редко появлялся в университете. Он также вел небольшой канал, где 22 мая выложил фотографию в юбке и архив аудиосообщений, в которых якобы жаловался, что не понимает — мужчина он или женщина. После этого молодой человек ушел в лес и не вернулся. Без признаков жизни его обнаружили примерно в 200 метрах от жилых домов.

Информация о причине смерти и ее характере не уточняется.

Ранее стало известно о смерти трансгендера Артура Вишневского, отправившегося на специальную военную операцию. Как утверждает мать россиянина, ее сын отправился на фронт вслед за не вернувшимся из зоны боевых действий отцом. Молодой человек подписал контракт в декабре 2024 года — он отрезал длинные волосы, закупил обмундирование и уехал на передовую.

Вот это да!
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