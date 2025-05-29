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06:30, 29 мая 2025Путешествия

Российский турист описал пляж Польши словами «курорт для бедных»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российский путешественник побывал на пляже в курортном городе Польши и узнал, почему он непопулярен у местных жителей. Наблюдениями он поделился в своем блоге на платформе «Дзен».

Посетив курортный город Гдыню, турист отметил, что летний сезон у поляков длится всего несколько недель. Жители города сами охарактеризовали местный пляж словами «курорт для бедных» из-за ветреной погоды и холодного Балтийского моря.

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«Пляж в Гдыне очень широкий и полностью усыпан золотистым песком, но расстояние между отдыхающими может быть по 20-30 метров. По просторной территории постоянно гуляет холодный морской бриз, который никогда не стихает», — рассказал мужчина.

Чтобы защититься от ветра, люди расставляют палатки. На песке отдыхают в основном пенсионеры и молодежь, в море никто не купается — температура воды летом может составлять всего 14-15 градусов. Также, несмотря на официальный статус курорта, большой пляж не обустроен. «Здесь только один небольшой павильон, в котором расположен туалет, одна уличная душевая и одна раздевалка», — удивился турист.

Однако положительные моменты для отдыха есть — пляж здесь чистый. «Еще имеется вышка со спасателем — видимо, на случай, если кто-то пойдет купаться и окоченеет от холода», — заметил тревел-блогер.

Ранее этот же путешественник съездил на Ибицу в Испании. Понаблюдав за ночной жизнью острова, он рассказал о главных увлечениях местных девушек в темное время суток.

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