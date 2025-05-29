Российского губернатора раскритиковали за фото с грязным лицом

Главу Кузбасса Середюка обвинили в работе на камеру после фото с шахтерами

Губернатора Кемеровской области Илью Середюка обвинили в работе на камеру. Поводом к этому стала фотография с шахтерами, сообщает издание «Подъем» в Telegram.

27 мая глава региона, известного своей добывающей промышленностью, спустился под землю и пообщался с шахтерами. В отчете о посещении шахты он опубликовал снимок с измазанным углем лицом. Подписчики раскритиковали губернатора за фото, обвинив его в «показухе».

Середюк пояснил, что речь идет о шахтерской традиции. «Тем, кто спускается в шахты, немножко углем оставить на теле знак», — пояснил он. Губернатор признался, что не смог нарушить традицию. Решение спуститься в забой глава региона объяснил важностью этого жеста для шахтеров.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал подчиненную за фотографию из Нью-Йорка в презентации к 80-й годовщине Победы. Речь идет об известном снимке «Поцелуй на Таймс-сквер», сделанной 14 августа 1945 года.