Самообеспеченность Евразийского экономического союза едой оценили

Минэкономики Белоруссии: Самообеспеченность ЕАЭС продовольствием превысила 94 %

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) довел уровень самообеспеченности продовольствием до более чем 94 процентов. Об этом заявила заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко. Ее процитировало ТАСС.

Она отметила, что расчеты и платежи между государствами союза проводятся в национальных валютах. Соответствующий показатель уже превысил 90 процентов. Кроме того, об экономических успехах ЕАЭС говорит то, что в целом по союзу ВВП вырос в прошлом году на 4 процента. Это выше среднемировых показателей, которые составляют 3,2 процента.

Также в ЕАЭС растет взаимная торговля. За эти годы она увеличилась в два раза — до 100 миллиардов долларов.

В начале июня прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин оценил уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием в 2023 году в более чем 93 процента. По его словам, Россия и Казахстан полностью закрывают потребности рынка союза в зерне и растительных маслах, Белоруссия поставляет мясную и молочную продукцию, а Армения и Киргизия — поставщики овощей и фруктов.