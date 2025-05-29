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16:47, 29 мая 2025Наука и техника

Apple разрешила ремонтировать планшеты дома

Apple разрешила пользователям iPad ремонтировать свои планшеты дома
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tyler Franta / Unsplash

Американская корпорация Apple расширила программу домашнего ремонта устройств на планшеты iPad. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Начиная с 29 мая пользователи планшетов iPad смогут обслужить свои девайсы в домашних условиях, без обращения в сервисный центр. Журналисты заметили, что компания не только разрешила домашний ремонт, но и начала публиковать инструкции по замене дисплея, аккумулятора и прочих компонентов. Также Apple начала продажи запчастей для гаджетов.

В корпорации заявили, что пользователи смогут отремонтировать планшеты из четырех линеек. К ним относятся iPad с процессором A16, iPad mini с A17 Pro, iPad Pro с M4, iPad Air с M2 и более новые устройства.

По программе Genuine Parts Distributor частные сервисные центры и потребители смогут заказывать у Apple оригинальные детали — экраны, аккумуляторы, камеры и внешние зарядные порты. «Мы рады расширить наши услуги по ремонту для большего числа клиентов, помогая им продлить срок службы их продуктов», — заявил вице-президент AppleCare Брайан Науманн.

Ранее пользователям Apple был доступен домашний ремонт iPhone и Mac.

В конце мая источники Bloomberg рассказали, что Apple выпустит iOS 26 вместо iOS 19. Вместо того чтобы называть системы по порядку, IT-гигант будет наименовать их по годам.

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