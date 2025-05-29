Сенатор объяснил изменчивость в позиции Трампа по Украине

Сенатор Джабаров: Позиция Трампа по Украине меняется из-за действий Рубио

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине меняется, потому что госсекретарь США Марко Рубио ограждает главу Белого дома от людей с «более реалистичными» взглядами на конфликт, заявил в эфире Первого канала сенатор Владимир Джабаров.

Он считает, что окружение Трампа не докладывает ему всю информацию. По мнению члена Совфеда, «все бразды правления» взял на себя именно Рубио, который и влияет на позицию президента. Джабаров назвал госсекретаря опасным человеком.

Ранее Трамп высказался о разочаровании из-за российских ударов по Украине посреди переговоров. За день до этого, американский лидер пригрозил президенту России Владимиру Путину, заявив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».