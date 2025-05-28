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20:12, 28 мая 2025Мир

Трамп рассказал о своем разочаровании

Президент США Трамп заявил, что разочарован
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп высказался о разочаровании из-за того, произошло несколько дней назад на Украине. В этом он признался в ходе речи в Вашингтоне. Его конференцию в Овальном кабинете передает Белый дом.

«Я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда были убиты люди, — посреди того, что вы бы назвали переговорами. Я этим очень разочарован (...), очень, очень разочарован», — указал политик.

В то же время Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Украины. Также он отметил, что урегулирование конфликта может проясниться в течение 1-2 недель.

На фоне ожиданий о заключении мира американский лидер, как он сам объяснил, не вводит санкции против России. Он указал, что не хочет сейчас подорвать усилия по достижению соглашения по Украине.

Ранее президент США сообщил, что еще не принял окончательное решение о введении новых санкций против России. В то же время Трамп обратился к российскому лидеру, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».

В ночь на 24 мая Киев подвергся налету, причем одному из самых масштабных с начала специальной военной операции. В продолжавшейся более шести часов атаке были задействованы дроны «Герань» и баллистические ракеты. Предположительно, одной из целей стал завод «Антонов», где создают беспилотники ВСУ.

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