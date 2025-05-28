В Белом доме рассказали о планах Трампа по санкциям против России

Politico: Трамп еще не принял решение о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение о введении новых санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак [президента России Владимира] Путина на Украину», — сказано в сообщении.

Ранее американский лидер обратился к российскому коллеге, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп может объявить о новых санкциях уже на этой неделе. В качестве одной из причин называлось разочарование американской стороны в медленном прогрессе переговоров по Украине.