Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 28 мая 2025Мир

В Белом доме рассказали о планах Трампа по санкциям против России

Politico: Трамп еще не принял решение о введении новых санкций против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение о введении новых санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак [президента России Владимира] Путина на Украину», — сказано в сообщении.

Ранее американский лидер обратился к российскому коллеге, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп может объявить о новых санкциях уже на этой неделе. В качестве одной из причин называлось разочарование американской стороны в медленном прогрессе переговоров по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток зарезал четверых сверстников и поджег дом. Нападавший не смог выбраться из здания и погиб при пожаре

    В бундестаге назвали бесполезными заявления Мерца по Украине

    Стало известно о рывке ВС России под Волчанском

    Появился кадр из атакованного БПЛА Зеленограда

    Водители устроили разборки с оружием и монтировками в российском городе

    В Белом доме заявили о планах по накоплению резерва биткоина

    В Белом доме рассказали о возможном разрыве отношений России и США

    Финансист объяснил необходимость снять деньги с накопительных счетов

    В Белом доме рассказали о планах Трампа по санкциям против России

    Подмосковный губернатор сообщил о поврежденных из-за ночной атаки ВСУ жилых домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости