Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:23, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Шац развеял один миф о Галкине

Юморист Шац заявил, что Максим Галкин очень востребован вне России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) развеял один миф о юмористе и ведущем Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В интервью журналистке Ирине Петровской, доступном на YouTube, он заявил, что Галкин востребован за рубежом.

Шац назвал смешными новости о том, что Галкин испытывает финансовые трудности и с трудом находит площадки для выступлений. «Он дико востребованный. Мне кажется, у него не было и в России такого, у меня такое ощущение. Максим может собрать залы там, где их нет даже», — рассказал он.

По словам Шаца, его ранят неправдивые новости об эмигрантах. Он отметил, что таким образом проявляется раскол между теми, кто уехал из России, и оставшимися в стране людьми. «Впереди у нас новые форматы, которые будут каким-то образом соединять этих людей», — предрек юморист.

Ранее Шац рассказал, что принимает антидепрессанты. Он признался, что препараты помогли ему лучше спать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

    Белый дом обратился с призывом к жене Байдена

    Вдова экс-премьера Японии Абэ рассказала о его желании в начале СВО

    «Вместо квартиры — авокадо-тост». Молодежь транжирит деньги, отказывается копить и жить по прежним законам. Что ими движет?

    Россиян предупредили об опасности одного вида кофе

    Уехавший из России комик выгнал зрителей из зала

    Военкор рассказал об ожесточенных боях на красноармейском направлении

    Заключенные проделали дыру в стене самой жуткой тюрьмы США и сбежали. Как им это удалось?

    Планете предрекли погружение в хаос из-за пробуждения супервулкана

    Кадыров объявил о новом чеченском рекорде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости