Шац развеял один миф о Галкине

Юморист Шац заявил, что Максим Галкин очень востребован вне России

Известный комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) развеял один миф о юмористе и ведущем Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В интервью журналистке Ирине Петровской, доступном на YouTube, он заявил, что Галкин востребован за рубежом.

Шац назвал смешными новости о том, что Галкин испытывает финансовые трудности и с трудом находит площадки для выступлений. «Он дико востребованный. Мне кажется, у него не было и в России такого, у меня такое ощущение. Максим может собрать залы там, где их нет даже», — рассказал он.

По словам Шаца, его ранят неправдивые новости об эмигрантах. Он отметил, что таким образом проявляется раскол между теми, кто уехал из России, и оставшимися в стране людьми. «Впереди у нас новые форматы, которые будут каким-то образом соединять этих людей», — предрек юморист.

Ранее Шац рассказал, что принимает антидепрессанты. Он признался, что препараты помогли ему лучше спать.