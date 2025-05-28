Уехавший в Израиль комик Шац начал принимать антидепрессанты

Комик Михаил Шац заявил, что принимает антидепрессанты и нормотимики

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, заявил, что принимает антидепрессанты. Об этом он написал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я стал хорошо спать. Не могу понять, как это произошло. Ну, антидепрессанты, ну, еще нормотимики, два магния на ночь — и все», — рассказал Шац.

Юморист не раскрыл подробности того, почему он начал принимать лекарственные препараты, однако пояснил, что благодаря медикаментам у него пропали кошмары и бессонница.

Ранее Шац рассказал о переживаниях по поводу того, что в июне ему исполнится 60 лет. Комик признался, что грядущий юбилей вызывает у него желание спрятаться от всего мира.

Перед этим юморист подвел итоги эмиграции. Шац заявил, что переезд в Израиль, где он живет уже три года, закалил его.