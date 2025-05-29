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13:18, 29 мая 2025Силовые структуры

Спецназ ФСБ вломился к россиянину за призывы к убийству участников СВО

ФСБ задержала петербуржца за призывы к убийству бойцов СВО и оправдание Треповой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Спецназ ФСБ задержал 53-летнего жителя Петербурга за призывы в соцсетях к убийству участников специальной военной операции (СВО) и оправдание террористки Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), жертвой преступления которой стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые вломились в квартиру подозреваемого, его уводят в наручниках.

В своих постах петербуржец также предлагал взорвать здание силового ведомства и негативно высказывался об СВО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

2 апреля 2023 года Трепова совершила теракт, при котором военкор получил несовместимые с жизнью травмы. Она по указанию украинских спецслужб принесла в кафе Петербурга заминированный бюст Татарского, где происходил его творческий вечер. Ее приговорили к 27 годам заключения.

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