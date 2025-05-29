Ссору Арбениной и Гай Германики объяснили

Директор Арбениной: Слова певицы о режиссере Гай Германике не были оскорблением

Концертный директор российской певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной Александра Рерих высказалась о конфликте между артисткой и режиссером Валерией Гай Германикой. Ее слова приводит Woman.ru.

Представительница Арбениной назвала слова певицы о кинематографистке на вручении приза «Открытие года» за роль в сериале «Обоюдное согласие — 2» «легким стебом». «Раздуть конфликт из этого крайне тяжело. Никто никого не обижал, всем было весело. А если кто-то считает это конфликтом, то надо у него и спрашивать, почему и на что обиделись. Не вижу никаких причин говорить про оскорбление чести и достоинства», — заявила Рерих, добавив, что если бы между режиссером и певицей были бы разногласия, то они могли бы просто обсудить это по телефону.

Ранее Валерия Гай Германика заявила, что поссорилась с Дианой Арбениной из-за ее отказа раздеваться. Своим постом она прокомментировала речь артистки на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров. Со сцены певица назвала съемочный процесс «полным недоразумением» и заявила, что практически не видела режиссера на площадке. Она также призналась, что изначально отказывалась от участия в проекте.