Стало известно о продвижении российских войск в ЛНР

Марочко: Войска РФ продвинулись у села Петровское, уничтожив три ДОТа ВСУ

Российские солдаты продвинулись у села Петровское (украинское название — Грековка) в Луганской народной республике (ЛНР). Это стало возможным благодаря уничтожению трех долговременных огневых точек (ДОТ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт уточнил, что ДОТы располагались северо-западнее населенного пункта. «Также нашим войскам удалось продвинуться к украинским позициям восточнее от населенного пункта», — добавил он.

Помимо этого, Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются и вдоль реки Текуч в направлении Петровского. За прошедшие сутки ВСУ на указанном направлении понесли потери в живой силе, а также потеряли технику.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали французского наемника под Кармазиновкой в ЛНР.