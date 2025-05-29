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07:52, 29 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск в ЛНР

Марочко: Войска РФ продвинулись у села Петровское, уничтожив три ДОТа ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские солдаты продвинулись у села Петровское (украинское название — Грековка) в Луганской народной республике (ЛНР). Это стало возможным благодаря уничтожению трех долговременных огневых точек (ДОТ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт уточнил, что ДОТы располагались северо-западнее населенного пункта. «Также нашим войскам удалось продвинуться к украинским позициям восточнее от населенного пункта», — добавил он.

Помимо этого, Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются и вдоль реки Текуч в направлении Петровского. За прошедшие сутки ВСУ на указанном направлении понесли потери в живой силе, а также потеряли технику.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали французского наемника под Кармазиновкой в ЛНР.

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