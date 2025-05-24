Французского наемника ликвидировали в ЛНР

Рожин: ВС России ликвидировали французского наемника под Кармазиновкой

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали французского наемника Тони Герцена под населенным пунктом Кармазиновка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что наемник был ликвидирован 6 мая 2025 года. Герцен являлся ветераном Иностранного легиона, уточнил Рожин.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, потому что они сознательно пошли воевать против России.

До того сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали австралийского наемника ВСУ Листа, который был объявлен в розыск.