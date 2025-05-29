Марочко: ВСУ попытались продвинуться у Загрызово, но понесли потери и отступили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться у села Загрызово в Харьковской области, но понесли потери и отступили на изначальные позиции. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«За истекшие сутки украинские боевики пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки по направлению Загрызово (...) Вооруженные формирования Украины, понеся потери, вернулись на исходный рубеж», — отметил военный аналитик.

Марочко указал, что украинские войска несколько раз безуспешно атаковали, чтобы закрепиться на новых позициях. Однако Армия России успешно сдержала все атаки и нанесла противнику ощутимый урон.

Ранее Марочко заявил, что российские солдаты продвинулись у села Петровское (украинское название — Грековка) в Луганской народной республике (ЛНР). Это стало возможным благодаря уничтожению трех долговременных огневых точек (ДОТ) ВСУ. Помимо этого, он уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются и вдоль реки Текуч в направлении Петровского. За прошедшие сутки ВСУ на указанном направлении понесли потери в живой силе и военной технике.