Москалькова: Условия содержания вывезенных на Украину россиян резко ухудшились

Условия содержания вывезенных на Украину жителей Курской области резко ухудшились после того, как Киев ограничил к ним доступ представителей Международного комитета Красного Креста. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

В частности, стало известно о вынужденных действиях находившихся в плену в Сумах россиян ради выживания. По словам Москальковой, людям говорили, что Россия якобы не хочет их забирать, после чего их посещали украинские корреспонденты и под камеру заставляли говорить то, «что человек иногда говорит, чтобы выжить». Деталей она не привела.

Кроме того, по словам омбудсмена, ухудшилось питание — основной едой стало запаренное зерно. «Просто давали возможность выжить», — заключила она.

Москалькова сообщила, что на территории Украины до сих пор остаются 34 мирных жителя. Омбудсмен намерена обратиться к президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой активизировать работу с удерживаемыми на территории Сумской области россиянами, «чтобы не допустить бесчеловечного обращения с ними».

Ранее сообщалось, что за последние сутки с территории Украины вернулись шесть человек. Двум из них потребовалась госпитализация.