Стало известно об обсуждении интеграции портала «Госуслуги» с мессенджером Max

Шадаев: Минцифры прорабатывает интеграцию портала «Госуслуги» с мессенджером Max

Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что ранее рассматривалась интеграция портала «Госуслуги» с мессенджером Telegram, однако впоследствии от этой идеи решили отказаться, пишет ТАСС.

Сейчас, по словам главы Минцифры, прорабатывается вопрос интеграции портала государственных услуг с отечественным мессенджером Max. При этом окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Шадаев подчеркнул, что наилучшим вариантом предоставления государственных услуг стало бы их размещение на таких цифровых каналах, где есть аудитория.

Ранее Максут Шадаев сообщил, что в России возможно поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов, имеющих российские аналоги. Это заявление он сделал после слов президента России Владимира Путина о том, что иностранные IТ-сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка и при этом «действуют против страны», нужно «душить».