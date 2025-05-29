В России допустили ограничение работы зарубежных облачных сервисов

Глава Минцифры Шадаев допустил ограничение облачных зарубежных сервисов в России

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в России возможно поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов, имеющих российские аналоги. На эту тему глава ведомства высказался на TAdviser SummIT, передает ТАСС.

Руководитель Минцифры обратил внимание на слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что иностранные IТ-сервисы нужно «душить».

Также спикер указал на непростую экономическую ситуацию, напомнив о текущей ключевой ставке (21 процент). Он отметил, что многие крупные заказчики режут себе IТ-бюджеты. По словам Шадаева, чтобы у работников были дополнительные стимулы, следует повысить рост спроса на отечественные предложения в этой сфере.

Так, одним из выходов может стать поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов в крупных компаниях.

Ранее Путин заявил о необходимости жестких мер в отношении иностранных IT-сервисов, которые не до конца ушли с российского рынка, но при этом «действуют против страны».