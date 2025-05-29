Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:04, 29 мая 2025Интернет и СМИ

В России допустили ограничение работы зарубежных облачных сервисов

Глава Минцифры Шадаев допустил ограничение облачных зарубежных сервисов в России
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в России возможно поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов, имеющих российские аналоги. На эту тему глава ведомства высказался на TAdviser SummIT, передает ТАСС.

Руководитель Минцифры обратил внимание на слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что иностранные IТ-сервисы нужно «душить».

Также спикер указал на непростую экономическую ситуацию, напомнив о текущей ключевой ставке (21 процент). Он отметил, что многие крупные заказчики режут себе IТ-бюджеты. По словам Шадаева, чтобы у работников были дополнительные стимулы, следует повысить рост спроса на отечественные предложения в этой сфере.

Так, одним из выходов может стать поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов в крупных компаниях.

Ранее Путин заявил о необходимости жестких мер в отношении иностранных IT-сервисов, которые не до конца ушли с российского рынка, но при этом «действуют против страны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ставрополе подорвали освобождавшего Мариуполь ветерана СВО. Кто мог послать к нему смертника с самодельной бомбой?

    Мужчина привез в Россию с Кубы сигары в подарок друзьям и оказался под угрозой тюрьмы

    Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с одной особенностью

    В России заявили об ожиданиях от завершения конфликта на Украине

    Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ

    Стало известно о новой попытке штурмовиков ВСУ прорваться в Россию

    Путин связал случай с допингом Валиевой с шаманами

    Спрогнозированы сроки снижения ключевой ставки Банка России

    Продажи крупнейшего в одной отрасли в России завода обвалились

    «План уже запущен». В России заявили о возможной войне с Германией. Когда может начаться конфликт и как с этим связан Зеленский?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости