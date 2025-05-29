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18:01, 29 мая 2025Бывший СССР

Стало известно последствие взятия Строевки российскими войсками

Марочко: После взятия Строевки российские войска начали продвижение у Каменки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После взятия населенного пункта Строевка в Харьковской области начали продвижение западнее, у Каменки. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, взятие Строевки решает сразу несколько задач на линии фронта. По словам эксперта, населенный пункт находится на возвышенности, что «определяет некоторые позиции на линии боевого соприкосновения».

«Также если мы посмотрим в целом на данный участок местности, то с населенного пункта Каменка, который находится юго-западнее от Строевки, тоже идет продвижение наших войск», — рассказал он.

Минобороны России сообщило о взятии Строевки 29 мая. Отмечается, что в боях за населенный пункт участвовали военные из группировки войск «Запад».

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