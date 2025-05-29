Стоматолог предупредил об адских болях из-за запущенного кариеса

Стоматолог Хохлов: При игнорировании симптомов кариес проникает вглубь

При игнорировании кариеса могут наступить опасные для зубов последствия, предупредил россиян стоматолог Андрей Хохлов. О важности внимания к здоровью зубов он поговорил с NEWS.ru.

По его словам, запущенный кариес может привести к возникновению пульпита. «Это происходит, когда пациент никак не реагирует на имеющуюся проблему, а также игнорирует реакцию зуба во время приема горячей, холодной или сладкой пищи. В результате чего кариес на начальной стадии проникает вглубь, доходит до нерва и вызывает острые, адские боли, доставляющие страдания человеку», — объяснил врач.

Некоторые пациенты с пульпитом жалуются на резкую боль, усиливающуюся от температурных раздражителей — горячих или холодных продуктов, возможны боли в разных участках лица, отметил Хохлов. У других пациентов пульпит возникает бессимптомно, что затрудняет его диагностику до того момента, когда болезнь перейдет на следующую стадию своего развития, заключил стоматолог.

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