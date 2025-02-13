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18:26, 13 февраля 2025Забота о себе

Студент выдавил прыщ по совету матери и оказался на операционном столе

Врач Цуркан: Студенту разрезали половину лица после совета матери выдавить прыщ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стоматолог-терапевт Юлия Цуркан рассказала историю студента, который, последовав совету матери, выдавил прыщ на лице и оказался на операционном столе. Слова врача приводит издание «Доктор Питер».

Цуркан сказала, что к ней обратился молодой человек, который по совету матери-косметолога выдавил прыщ в области носогубного треугольника. Парень использовал стерильную иглу для одноразового шприца, которую дала ему мать, однако процедуру проводил немытыми руками.

По словам врача, вскоре у студента поднялась температура, отекла щека, возникли проблемы с мимикой и появилась сильная боль в области, где был прыщ. Обезболивающие препараты не принесли облегчения, и молодой человек обратился к врачу. Его госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

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«Врачи сделали юноше максимально широкий наружный разрез практически от угла глаза по носогубной складке до рта с дренированием — прочищением всех пространств в этой зоне лица. К сожалению, такая операция приводит к серьезным косметическим нарушениям», — отметила Цуркан.

Ранее стала известна история 21-летней жительницы Великобритании Элли Харрисон, которой из-за ее юного возраста не поверили врачи. Медики уверяли, что результаты ее тестов могут быть ложноположительными.

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