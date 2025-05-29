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19:55, 29 мая 2025Силовые структуры

Суд отправил в СИЗО работавшую на иностранные спецслужбы адвоката

В Калининграде суд арестовал адвоката Бонцлер по подозрению в госизмене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Калининграде суд арестовал адвоката Марию Бонцлер по подозрению в госизмене. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

Она подозревается по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По информации издания, по ходатайству следователя суд отправил Бонцлер в СИЗО. Уточняется, что, находясь на свободе, она может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от следствия и суда или оказывать давление на свидетелей, препятствуя производству по уголовному делу. Адвокату грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2024 году 64-летняя адвокат Мария Бонцлер из Калининградской областной коллегии адвокатов передавала спецслужбам недружественной страны данные о сотрудниках силовых структур, о которых она узнавала в силу своей деятельности.

Ранее сообщалось, что Бонцлер задержали за работу на иностранные спецслужбы.

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